شؤون فلسطينية

اتحاد حماية المستهلك يستهجن الأصوات المُنادية باستمرار استيراد العجول من الاحتلال

اتحاد حماية المستهلك يستهجن الأصوات المُنادية باستمرار استيراد العجول من الاحتلال
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استهجن رئيس إتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، وأمين عام اللجان الشعبية، المهندس عزمي الشيوخي، بعض الأصوات الفلسطينية التي تنادي باستمرار استيراد العجول من دولة الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب قرار حكومة الدكتور محمد اشتية، وقف استيرادها من إسرئيل والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية.

وجاء تعقيب الشيوخي بعد ما أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، التي تسيطر عليها حركة حماس عن رفضها تطبيق قرار حكومة اشتية، القاضي بوقف استيراد العجول من إسرائيل.

وقالت وزارة الزراعة التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة، إنها لن تطبق قرار الحكومة الفلسطينية بعدم استيراد العجول من إسرائيل.

وقالت الوزارة إن قطاع غزة، يعتمد بشكل كلي على العجول المستوردة من إسرائيل، وان قرار حكومة الدكتور محمد اشتية يمكن تطبيقه في الضفة الغربية فقط، لاعتمادهم على الخراف والمواشي، أما القطاع فلا يمكن تطبيقه ولن يتم ذلك، وبالتالي الموضوع يتعلق بجودة المنتج الخاص بالضفة الغربية، لو افترضنا أننا لن نستورد العجول من الخط الأخضر فما هو البديل عن ذلك؟ والأوضاع بالضفة الغربية تختلف عنها في قطاع غزة، والأمر ليس له علاقة بالقطاع لا من قريب أو بعيد".

وأوضح رئيس إتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي، أن فلسطين تستورد سنوياً من دولة الاحتلال الإسرائلي أكثر من 120 ألف رأس عجل.

وأضاف الشيوخي، أن الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، قد قررت في إجتماعها الأسبوعي الاخير يوم أول أمس الاثنين، وقف استيراد العجول من إسرائيل، بما يُشجع التبادل التجاري مع الدول والأسواق العربية وان قرار الحكومة خطوة بالاتجاه الصحيح نحو فك الارتباط مع الاحتلال وأن أي موقف وأي صوت يتعارض مع أي قرار حكومي يهدف إلى فك الارتباط مع الاقتصاد الإسرائيلي الاحتلالي الإحلالي هو صوت نشاز وله ما له وعليه ما عليه وصوت يخالف الاجماع الرسمي والوطني والأهلي، والشعبي المؤيد لفك الارتباط مع الاقتصاد الاحتلالي الإحلالي الإسرائيلي، وأن المصلحة الوطنية العليا تقضي بوقف استيراد العجول وجميع المنتجات الإسرائيلية لأسواقنا الفلسطينية في أراضينا المحتلة عام 1967 أراضي الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف.

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