قبها: السعودية تُنفذ سياسة أمريكية لـ "تطويع" حماس تجاه (صفقة القرن)

الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

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خاص دنيا الوطن-أحمد بركات

قال القيادي في حركة حماس، وصفي قبها: إن المملكة العربية السعودية، تنفذ سياسة أمريكية في المنطقة؛ للتضيق على حماس؛ لتطويعها وتليين موقفها تجاه (صفقة القرن).



وأوضح، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أن السعودية تعتقل كل من يعمل مع حماس أو يتعاطف معها، مضيفاً: "السعودية اعتقلت عدداً كبيراً من قيادات الحركة ومناصريها بالمملكة".



وأضاف قبها: "عندما وصلت الأمور لطريق مسدود، حماس قامت بإصدار البيان، ومنذ قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلطة، وهو يعمل على ابتزاز الأنظمة العربية الدكتاتورية"، لافتاً إلى أن هناك تناغماً ما بين الاحتلال والإدارة الأمريكية بشأن التطبيع والابتزاز.



وأضاف: "هذه سياسات جديدة تجاه حركة حماس من أجل التضييق عليها، خاصة في ظل وجود حاضنة شعبية سعودية واسعة للحركة"، مبيناً أن السلطات السعودية تعتقل 58 شخصية قيادية في الحركة.



وبيّن قبها، أن ذلك يأتي في ظل وجود مشاورات أوروبية لرفع اسم حماس عن قائمة الإرهاب الدولي، مستطرداً: "ذلك سيمثل انفراجة للحركة".



وأكمل قبها: "الاعتقالات بالسعودية، جاءت بضغط أمريكي، وخاصة أن هناك تتضيقاً على كل فصائل المقاومة، والسعودية تحاول ثني حماس عن مواقفها المبدئية تجاه الاحتلال والمقاومة".



واستطرد: "هناك وساطات للإفراج عن المعتقلين، خاصة وألا أخبار عنهم أو عن أماكن تواحدهم، كما أن السعودية صادرت أموالاً لحركة حماس"، نافياً أي تدخل للسلطة الفلسطينية بالملف.