بيونغيانغ تختبر راجمة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (يونهاب)، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف على اختبار راجمة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات.



وذكر مسؤولون كوريون جنوبيون، أن كوريا الشمالية، أطلقت مجموعة جديدة من الصواريخ القصيرة المدى أمس الثلاثاء، وذلك بعد ساعات فقط من إبداء بيونغيانغ استعدادها لاستئناف المحادثات المتعثرة بشأن نزع أسلحتها النووية مع الولايات المتحدة.



ونقلت (يونهاب) عن رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي، أنّ المقذوفين أطلقا من محافظة بيونغان الجنوبية في وسط كوريا الشمالية نحو البحر الواقع باتجاه الشرق.



وغالباً ما يستخدم الجيش الكوري الجنوبي مصطلح "مقذوف" في الحديث عن صواريخ كوريا الشمالية القصيرة المدى.



وأتت هذه التجربة الصاروخية الجديدة بعيد إبداء بيونغيانغ رغبتها باستئناف المفاوضات الأميركية- الكورية الشمالية في نهاية الشهر الجاري، في عرض استقبله الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالترحاب.