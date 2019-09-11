السعودية تُدين إعلان نتنياهو ضم أراضي غور الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع، لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته، إذا فاز بالانتخابات المقبلة، ضم أراض من الضفة الغربية عام 1967م وتعتبر أن هذا الإجراء باطلاً جملة وتفصيلاً.



وفي بيان صدر عن الديوان الملكي، أكدت الرياض أن هذا الإعلان، يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



واعتبرت أن من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض لأي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة.



وأكد البيان أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع، لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني.



وطالبت الرياض في بيانها من كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية، إدانة ورفض هذا الإعلان، واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلاً ولا يترتب عليه أي آثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة.



وقال البيان: "والمملكة إذ تدين وترفض هذا الإعلان فإنها تؤكد على أن انشغال العالمين العربي والإسلامي بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية، لن يوثر على مكانة قضية فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية شعوباً وحكومات، ولن يثني الأمة العربية – التي أكدت رغبتها في السلام من خلال المبادرة العربية للسلام – بأي حال من الأحوال عن التصدي للإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل والمحاولات المستمرة لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا، وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة.



ودعت السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة، وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.