قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى وبلدات شمال وشرق رام الله

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدة قرى وبلدات شمال وشرق مدينة رام الله.



وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال اقتحم: كوبر، وأبو قش، وبرهام، وأبو شخيدم، والمزرعة الغربية، وجفنا، وبيرزيت شمال رام الله، كما اقتحم عين سينيا، ودورا القرع، ومخيم الجلزون شمال شرق رام الله، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).