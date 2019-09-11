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شؤون فلسطينية

قيادي بـ"فتح" يحذر من إقدام نتنياهو على الإعلان عن المزيد لكسب الأصوات

قيادي بـ"فتح" يحذر من إقدام نتنياهو على الإعلان عن المزيد لكسب الأصوات
نتنياهو في زيارة سابقة للخليل
رام الله - دنيا الوطن
أكد جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الأربعاء، أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عزمه السيطرة على غور الأردن في حال نجاحه بالانتخابات، مخالف للقانون الدولي، ولجميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الجانب الفلسطيني، محذراً من أن نتنياهو سيطرح المزيد من المشاريع لكسب أصوات اليمين خلال الأيام المقبلة.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هذه الإجراءات التي تعلن عنها الحكومة الإسرائيلية، مخالفة للقانون الدولي، واليوم نتنياهو يُخالف اتفاق (أوسلو)، والذي ينص على أنه بعد 18 شهراً من عقد المجلس التشريعي تكون كل المناطق، انتقلت للسلطة بما فيها مناطق (c). 

وأضاف محيسن: أن عدم تنفيذ إسرائيل لاتفاق "أوسلو"، لا يعني أن إسرائيل لها حق التصرف في أراضي عام 67، وهذا إجراء غير قانوني، ويدمر قيام دولة فلسطينية.

وتابع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: أن جميع هذه التطورات، تتطلب تنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني، مشيراً إلى أنه في الأسبوع المقبل، هناك انتخابات في إسرائيل، ونتنياهو سيطرح المزيد من المشاريع والجرائم، من أجل كسب أصوات اليمين الإسرائيلي. 

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