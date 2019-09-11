مسؤول: واشنطن تراقب شحنات النفط الإيراني

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول طاقة أميركي كبير: "إن شركات النفط الصينية مثل سينوبك وسنوك قلصت شحناتها من النفط الإيراني، لكن من غير الواضح ما هي الأطراف الحكومية الصينية التي ربما مازالت تشتريه.



وقال دان برويليت، نائب وزير الطاقة الأميركي، في مقابلة مع وكالة (رويترز): "إن شحنات النفط الإيراني ستخضع للمراقبة وإن واشنطن ستدرس التصنيف أو الإدراج على القائمة السوداء لأي طرف ينتهك العقوبات".



وأضاف برويليت: "سنواصل ‘حملة أقصى ضغط’ هذه لأننا نريد لإيران أن تتغير."



وتابع: "إن الولايات المتحدة تمضي قدما أيضا في زيادة إنتاجها النفطي، رغم ما قد يسببه ذلك من صعوبات لأوبك، حيث تكافح المنظمة لدعم أسعار الخام من خلال كبح الإمدادات".



واستطرد بقوله: "سنشجع سياسات ستنهض بإنتاج الطاقة في أنحاء الولايات المتحدة،" مضيفا أن أي تأثير محتمل على أوبك أو على أسعار النفط ليس "مبعث قلق".



وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 12.27 مليون برميل يوميا في 2019، من مستوى قياسي بلغ 10.99 مليون برميل يوميا في 2018.



واتفقت أوبك وحلفاء من خارج المنظمة بقيادة روسيا في ديسمبر كانون الأول على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يوميا من أول كانون الثاني/يناير هذا العام وتستمر الاتفاقية حتى آذار/مارس 2020.



وتجتمع في أبوظبي يوم الخميس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+، التي تضم منتجون رئيسيون مثل السعودية وروسيا، وترفع تقارير عن مدى الالتزام بخفض الإنتاج.



لكن ضعف أسعار النفط، التي هبطت من ذروة 2019 المسجلة فوق 75 دولارا للبرميل في أبريل نيسان إلى نحو 63 دولارا الآن، قد يضغط على أوبك وحلفائها لإجراء مزيد من الخفض وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على النفط والنمو الاقتصادي، حسبما يقول المحللون.