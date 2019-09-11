قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيرزيت شمال رام الله وتعتقل شابين

جنود الاحتلال - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، الشابين: أمير حزبون، ويزن مغامس، خلال اقتحامها بلدة بيرزيت شمال رام الله.



وأفادت مصادر محلية، بإصابة الصحفي محمد تركمان، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال تغطيته لاقتحام بيرزيت، حيث دارت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).