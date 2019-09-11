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(الكوليرا) تفتك بولاية النيل الأزرق في السودان

(الكوليرا) تفتك بولاية النيل الأزرق في السودان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات السودانية، أمس الثلاثاء، تسجيل أربع حالات مؤكدة بوباء الكوليرا ووفاة ثلاثة أشخاص من جراء الإسهال الحاد في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد.

وذكرت وزارة الصحة أنّ الوزير أكرم التوم طالب منظمة الصحة العالمية بإرسال إمدادات من لقاح الكوليرا فورا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتوجه مسؤولون من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية إلى المناطق المتضررة.

وقالت الوزارة في بيان: "أصيب 37 شخصا بإسهال مائي حاد وتوفي منهم ثلاثة أشخاص، وقد وقعت كل الإصابات والوفيات في مناطق مختلفة من ولاية النيل الأزرق".

وتوفي العشرات جراء الإسهال الحاد في السودان في العام 2016 بعد تسجيل آلاف الحالات في إرجاء البلاد.

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