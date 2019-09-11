مصرع طفل إثر دهسه من قِبَل مركبة جنوب بيت لحم





,ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن الطفل كرم صالح خصر أبو شقرة (3 أعوام) لقي مصرعه، مساء الثلاثاء، بعد أن دهسته مركبة في قرية جورة الشمعة، جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن الطفل من سكان قرية مراح معلا، وقد أصيب بجروح بالغة نقل إثرها إلى أحد المستشفيات في مدينة القدس، حيث ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته.



رام الله - دنيا الوطنلقي طفل مصرعه مساء أمس الثلاثاء، إثر دهسه من قبل مركبة جنوب مدينة بيت لحم.