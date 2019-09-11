طقس الأربعاء: أجواء صيفية عادية نهاراً وباردة نسبياً ليلاً

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بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-18 28-18 29-19 بيت لحم 29-18 28-18 29-19 رام الله والبيرة 27-17 26-17 27-18 طولكرم 32-22 31-22 32-23 نابلس 31-19 30-19 31-20 قلقيلية 32-22 31-22 32-23 جنين 34-21 33-21 34-22 سلفيت 29-18 28-18 29-19 طوباس 34-21 33-21 34-22 روابي 30-18 29-18 30-19 الخليل 28-17 27-17 28-18 غزه 31-23 30-23 31-24 أريحا 39-25 38-25 39-26 خانيونس 31-23 30-23 31-24 الأغوار الشمالية 37-23 36-23 37-24 رفح 32-22 31-22 32-23

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأربعاء، صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2019/09/12: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .الجمعة 2019/09/13: : يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .السبت 2019/09/14: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي