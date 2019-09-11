شاهد: الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافاً للمقاومة بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، فجر الأربعاء، غارات جوية تجاه أهدافاً شمال وسط قطاع غزة، وذلك بزعم الرد على إطلاق صواريخ من القطاع.





وأقدم الطيران الحربي، على شن سلسلة من الغارات بمنطقة المطاحن غرب دير البلح وسط القطاع، حيث قصف موقع التل الواقع غرب المدينة بصاروخي استطلاع.





وأعقب ذلك، قصف الطيران الحربي الموقع بأربعة صواريخ، واستهداف عمارة سكنية مهجورة تعود لعائلة مهنا غرب المدينة، فيما قصفت موقعاً بقرية أم النصر شمال القطاع، كما وأقدم الطيران الإسرائيلي موقع البحرية غرب مدينة دير البلح.













