شهاب: احتجاز جثامين الشهداء انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان

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رام الله - دنيا الوطن

دان القيادي في حركة حماس، محمد شهاب، قرار المحكمة العليا الإسرائيلي، الذي يجيز لسلطات الاحتلال استمرار احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، معتبراً ذلك جريمة صهيونية ومخالفة لكل المعايير الإنسانية وانتهاك صارخ لأبسط حقوق الانسان.



وقال شهاب: ان "قرار المحكمة العليا إيقاف تسليم جثامين الشهداء المحتجزين لدي الاحتلال انتهاك صارخ حقوق الإنسان، ويؤكد همجية الاحتلال انتهاكه كافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية".



وأكد شهاب أن الشعب الفلسطيني بجميع فئاته يقف إلى جانب عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم



ودعا شهاب المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على الاحتلال والتحرك العاجل للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة، معتبراً حجز جثامين الشهداء انتهاك واضح وصارخ لأبسط حقوق الانسان.