الهرفي يسلم رسالة من وزير الخارجية الفلسطيني إلى نظيره الفرنسي

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رام الله - دنيا الوطن

التقى السفير سلمان الهرفي، سفير فلسطين لدى فرنسا سامر ملكي مستشار وزير الخارجية الفرنسي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وسلمه رسالة موجهة من وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي الى نظيره الفرنسي جان ايف لودريان تتعلق بآخر التطورات في فلسطين والمنطقة، وتتناول ايضاً الذكرى السبعين لتوقيع اتفاقيات جنيف الرابعة وتطبيقها على حالة فلسطين كدولة واقعة تحت الاحتلال. وتتناول الانتهاكات الإسرائيلية لهذه الاتفاقية من خلال ممارساتها اليومية ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشريف. والتأكيد على احترام فلسطين لهذه الاتفاقية ولكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة.



الهرفي وضع ملكي ايضاً بصورة اخر التطورات الميدانية والسياسية والانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون وأرضيهم ومقدساتهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة الزيارة الاستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الى مدينة الخليل المحتلة والتي يهدف من خلالها الى حشد أصوات اليمين المتطرف، حيث اعتبر الهرفي ان نتنياهو يحاول جر الشعب الفلسطيني باستفزازاته المتواصلة الى مربع العنف كي يخوض حملته الانتخابية بدماء الفلسطينيين.



وتطرق اللقاء ايضاً الى انتهاك إسرائيل لبروتوكول باريس الاقتصادي الموقع برعاية فرنسية وخاصة القرصنة الإسرائيلية على أموال المقاصة حيث أكد الهرفي ان القيادة الفلسطينية عازمة في سعيها لتعديل هذا الاتفاق الذي يتيح لإسرائيل متى شاءت ان تحاول ابتزاز الشعب الفلسطيني في اقتصاده الوطني.



وتناول اللقاء الزيارة المرتقبة للرئيس محمود عباس الى باريس ولقاءه بنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، هذه الزيارة التي تأتي في سياق التشاور وتنسيق المواقف والجهود الفلسطينية والفرنسية في المحافل الدولية وايضاً في مسعى لتمتين وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فلسطين وفرنسا.