شؤون فلسطينية

القيادة الفلسطينية: جدول أعمال نتنياهو قائم على التطهير العرقي

القيادة الفلسطينية: جدول أعمال نتنياهو قائم على التطهير العرقي
رام الله - دنيا الوطن
عقبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، على اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت وضم جميع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة وتنفيذ برنامج التطهير العرقي الذي يتبناه في حال تم انتخابه مرة أخرى.

قالت عشراوي: إنه "بالرغم من ان هذه التصريحات انتخابية وتستخدم الارض والحق والحياة الفلسطينية كذخيرة لتغذية الدعاية الانتخابية الاسرائيلية؛ الا انها تؤكد نوايا نتنياهو وتدلل على سياسته الحقيقية".

وأضافت في بيان لها باسم القيادة الفلسطينية: "البيان الذي القاه نتنياهو مساء اليوم خطير ولامسؤول ويعكس نهجه الاحلالي القائم على محاولة محو الرواية والوجود الفلسطيني وسرقة ارض ومقدرات شعبنا، وما يزيد من خطورته هو التنسيق والدعم اللامتناهي من قبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب شريك نتنياهو وحكومة المستوطنين في هذه الجرائم المدروسة والمتعمدة".

واشارت عشراوي الى جدول أعمال نتنياهو وخطته العلنية القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والتي تشمل 60٪ من الضفة الغربية المحتلة.

 وأوضحت أن هذا الإعلان هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى وجوده على ارضه وكذلك على المنظومة الدولية بقواعدها وقراراتها وقوانينها كما انه يهدد بشكل مباشر السلم والأمن الدوليين ويغرق المنطقة بأسرها بدوامة غير منتهية من العنف والفوضى.

وشددت على ان الاستيلاء على الأراضي بالقوة وسرقتها يعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي إضافة الى ان جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير شرعية وتشكل جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي.

وحذرت عشراوي في ختام بيانها، من وقوف المجتمع الدولي امام هذه الجرائم والانتهاكات موقف المتفرج مطالبة مجلس الأمن الدولي إلى الرد الفوري على هذه الجرائم عبر اتخاذ إجراءات فورية وحازمة بما يتماشى مع مسؤولياته المناطة به بموجب ميثاق الأمم المتحدة، كما وطالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها على ضوء هذا التطور الخطير ومواجهة هذه السياسات اليمينية والعنصرية والشعبوية.

 وتابعت: "يجب ان تدفع اسرائيل ثمن جرائمها عبر محاسبتها ومساءلته ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها ومقاطعتها وذلك لوقف هذا السياسات الخطيرة والمتشعبة والتي تلقى دعم ومساندة من ادارة ترامب".

أخبار ذات صلة

الصالح والأحمد يبحثان تعديل قانون انتخاب المجالس المحلية

الصالح والأحمد يبحثان تعديل قانون انتخاب المجالس المحلية

شهاب: احتجاز جثامين الشهداء انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان

شهاب: احتجاز جثامين الشهداء انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان

الهرفي يسلم رسالة من وزير الخارجية الفلسطيني إلى نظيره الفرنسي

الهرفي يسلم رسالة من وزير الخارجية الفلسطيني إلى نظيره الفرنسي

الطب الشرعي يُسلم التقرير النهائي المتعلق بوفاة إسراء غريب للنيابة العامة

الطب الشرعي يُسلم التقرير النهائي المتعلق بوفاة إسراء غريب للنيابة العامة

عريقات: إعلان نتنياهو ضم الضفة جريمة حرب

عريقات: إعلان نتنياهو ضم الضفة جريمة حرب

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة

مجدلاني: قرار الضم سينهى كافة الالتزامات والاتفاقيات مع الاحتلال

مجدلاني: قرار الضم سينهى كافة الالتزامات والاتفاقيات مع الاحتلال

المالكي يطالب وزراء الخارجية العرب للضغط من أجل الحصول على تفويض (أونروا)

المالكي يطالب وزراء الخارجية العرب للضغط من أجل الحصول على تفويض (أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

الصالح والأحمد يبحثان تعديل قانون انتخاب المجالس المحلية

الصالح والأحمد يبحثان تعديل قانون انتخاب المجالس المحلية

شهاب: احتجاز جثامين الشهداء انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان

شهاب: احتجاز جثامين الشهداء انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان

الهرفي يسلم رسالة من وزير الخارجية الفلسطيني إلى نظيره الفرنسي

الهرفي يسلم رسالة من وزير الخارجية الفلسطيني إلى نظيره الفرنسي

عريقات: إعلان نتنياهو ضم الضفة جريمة حرب

عريقات: إعلان نتنياهو ضم الضفة جريمة حرب

مجدلاني: قرار الضم سينهى كافة الالتزامات والاتفاقيات مع الاحتلال

مجدلاني: قرار الضم سينهى كافة الالتزامات والاتفاقيات مع الاحتلال

المالكي يطالب وزراء الخارجية العرب للضغط من أجل الحصول على تفويض (أونروا)

المالكي يطالب وزراء الخارجية العرب للضغط من أجل الحصول على تفويض (أونروا)

هيئة مسيرات العودة تصدر بيانًا حول حل هيئة شؤون العشائر

هيئة مسيرات العودة تصدر بيانًا حول حل هيئة شؤون العشائر

البرغوثي: لن يردع نتنياهو عن وقاحته بضم و تهويد الاغوار الا بمقاومته

البرغوثي: لن يردع نتنياهو عن وقاحته بضم و تهويد الاغوار الا بمقاومته

منوعات

نجمة thevoicekids باتت حسناء تضج أنوثة.. شاهد كم تغيرت

نجمة thevoicekids باتت حسناء تضج أنوثة.. شاهد كم تغيرت

صديقة مقربة من ميجان ميركل تفضح تصرفاتها بعد زواجها من الأمير هاري

صديقة مقربة من ميجان ميركل تفضح تصرفاتها بعد زواجها من الأمير هاري

اكتشاف غموض وفاة نجمة تليفزيون الأطفال

اكتشاف غموض وفاة نجمة تليفزيون الأطفال

بعد تصاعد الهجوم المتبادل.. صورة أحلام وأصالة معاً تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بعد تصاعد الهجوم المتبادل.. صورة أحلام وأصالة معاً تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: لجين عمران تتعرض للسخرية بسبب مبخرة

شاهد: لجين عمران تتعرض للسخرية بسبب مبخرة

بعد حرصها على إخفائه عن الإعلام.. أول ظهور لزوج ميساء مغربي الوسيم

بعد حرصها على إخفائه عن الإعلام.. أول ظهور لزوج ميساء مغربي الوسيم

إعفاء داوود الشريان من منصبه

إعفاء داوود الشريان من منصبه

تسجيل صوتي يكشف السبب الحقيقي لاعتزال ريهام سعيد الإعلام

تسجيل صوتي يكشف السبب الحقيقي لاعتزال ريهام سعيد الإعلام

جينيفير لوبيز تتعرض للانتقادات في دور &#34;راقصة تعري&#34;

جينيفير لوبيز تتعرض للانتقادات في دور "راقصة تعري"

نقل عاصي الحلاني إلى المستشفى بعد سقوطه عن ظهر الحصان

نقل عاصي الحلاني إلى المستشفى بعد سقوطه عن ظهر الحصان

عربي

مصر تعلن إحباط مخطط لجماعة الإخوان المسلمين وتوقيف 16 من عناصرها

مصر تعلن إحباط مخطط لجماعة الإخوان المسلمين وتوقيف 16 من عناصرها

نائب مصري يطالب بالإعدام لـ &#34;مروجي الشائعات&#34;

نائب مصري يطالب بالإعدام لـ "مروجي الشائعات"

الكشف عن تفاصيل لقاء السيسي بوفد اسرائيلي

الكشف عن تفاصيل لقاء السيسي بوفد اسرائيلي

الجامعة العربية: على إيران رفع يدها عن اليمن

الجامعة العربية: على إيران رفع يدها عن اليمن