عريقات: إعلان نتنياهو ضم الضفة جريمة حرب

صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، دول العالم بفرض العقوبات الفورية على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وإدانة تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، التي أعلن خلالها عن ارتكاب جريمة حرب بفرض السيادة على غور الأردن وضم المستوطنات الإستعمارية حال فوزه في الانتخابات.



وأكد عريقات أن فلسطين ومعها قوة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي لا يعترفون بإجراءات سلطةالاحتلال وضمها غير القانوني للقدس واللطرون وهضبة الجولان وتعتبرها لاغية وباطلة.



وقال: إن "الحصانة التي منحها المجتمع الدولي لإسرائيل وتمتعها بثقافةالإفلات من العقاب هي التي شجعت نتنياهو في مطالبة الجمهور الإسرائيلي بانتخابه فيحال ارتكابه جريمة أخرى".



ودعا هذه الدول منفردة ومجتمعة للتحركالعاجل دون تأخير لردع نتنياهو وحلفائه، وانقاذ فرص السلام قبل فوات الأوان، واستثمار دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74، لمساءلة سلطة الاحتلال، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وقال: إن "وقف هذه الجرائم تشكل تحدياً لدول العالم، إما القبول بنهج القوة ومخالفة القانون أو إعلاء شأن الأمم المتحدة وتنفيذقراراتها، والالتزام بمبادئهم وقيمهم وسيادة القانون".



وجدد عريقات مطالبته للمدعية العامة، للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح التحقيق الجنائي فوراً، مؤكداً أن كل تأخير فيمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين يكلف شعبنا أرضه وأرواحه ثمناً لذلك.



وأضاف: "ماذا ينتظر المجتمع الدولي ومنابر العدل الدولية التي أنشئت من أجل تحقيق العدالة للقيام بواجبها؟ لقد حان الوقت لوضع سلطة الاحتلال في مكانها الطبيعي"، وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمته حقه في تقريرالمصيروالحرية والاستقلال في دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.