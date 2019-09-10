شؤون فلسطينية

مجدلاني: قرار الضم سينهى كافة الالتزامات والاتفاقيات مع الاحتلال

مجدلاني: قرار الضم سينهى كافة الالتزامات والاتفاقيات مع الاحتلال
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني: إن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتتياهو، بإقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت، تشجيعا لغلاة الاستيطان وعصابات الموت لمزيد من التطرف ولضمان اصواتهم الانتخابية.

وأوضح مجدلاني، أن هذا القرار يترتب عليه تداعيات بانهاء كافة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال وما يترتب عليها من التزامات ستكون له تداعيات يتحمل نتنياهو مسؤوليتها.

وأضاف: "هذا القرار سينهى ما تبقى من عملية السلام، وهو قرار خطير على المجتمع الدولي التحرك لحماية القانون الدولي وهيبة قرارات الشرعية الدولية"، مؤكدا أن ضم أي أراضي من الدولة الفلسطينية مرفوض وهو قرار عنصري، يدعو لادراج الاحتلال ضمن قائمة الدول العنصرية.

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