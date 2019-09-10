عقب مشهد هروب نتنياهو.. أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينت يسخران

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رام الله - دنيا الوطن

سخر زعيمان كبيران في إسرائيل، هما زعيم حزب (يسرائيل بيتنيو) أفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينت زعيم حزب (اليمين الجديد)، من مشهد هروب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد إنطلاق صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، حيث كان يُلقي خطابًا انتخابيًا أمام أنصاره.



ورغم أنه هو هرب كنتنياهو، لكن اتهم ليبرمان رئيس الوزراء، بأنه من جعل حماس تقوم بإطلاق الصواريخ.



وقال ليبرمان: "اضطررت لمغادرة لقاء مع نشطاء في أسدود بسبب صواريخ غزة وهذا سبب سياسية الاستسلام التي يتبعها نتنياهو".



وأضاف: إطلاق الصواريخ اليوم على غلاف غزة، يثبت أن سياسة نتنياهو المتمثلة في الاستسلام لحماس، قد أفلست.



أما نفتالي بينيت، فقد قال: "لقد هروب نتنياهو خلال حفل خطابي بعد إطلاق الصواريخ من غزة، هذا هو "الإذلال الوطني"، فحماس لا يخيفها شيء".



إلى ذلك، قال الصحفي الإسرائيلي، تامير سطينمان، من (القناة 12): إنه في العادة عندما يأتي رئيس الوزراء أو وزير كبير أو رئيس الدولة إلى غلاف غزة، يفرض حظر على وسائل الإعلام من نشر إعلان قدومه خوفًا من أن تطلق حماس الصورايخ على موقعه.



وأضاف سطينمان: "لكن هذه المرة أعلن رئيس الوزراء بنفسه عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، وقال: "أنا أتواجد في أسدود".. لكن النتيجة لم تأتي متأخرة".