شؤون فلسطينية

شاهد ماذا فعل نتنياهو لحظة إنطلاق صفارات الإنذار في عسقلان

شاهد ماذا فعل نتنياهو لحظة إنطلاق صفارات الإنذار في عسقلان
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت مساء الثلاثاء، عدة صواريخ من قطاع غزة، باتجاه مناطق غلاف غزة.

ولحظة إطلاق الصواريخ، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يُلقي خطابًا، حيث قام الحرس الخاص به بحمايته، وإنزاله عن المنصة، ولم يُكمل كلمته.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، ففي الوقت الذي كان يلقي فيه نتنياهو كلمة في فعالية انتخابية في عسقلان، اعترضت القبة الحديدية عددًا من الصواريخ، مما اضطره لقطع كلمته وانزاله عن المنصة فوراً.

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