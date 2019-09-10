الرئيس عباس: الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل تنتهي بإعلان نتنياهو السيادة على غور الأردن

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس: إن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.



جاء ذلك، وفق وكالة (وفا) رداً على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيقوم ببسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات حال فوزه بالانتخابات الإسرائيلية.وشدد الرئيس عباس، على أنه من حقنا الدفاع عن حقوقنا وتحقيق أهدافنا بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، متابعاً: "قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".