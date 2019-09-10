الإعلام الإسرائيلي: صواريخ أطلقت من غزة نحو عسقلان وأسدود

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه "متابعة للتقارير عن إطلاق صفارات الإنذار في غلاف غزة، فقد تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه البلاد، حيث تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراضهما".

أما القناة السابعة، فقد أكدت أن مستوطنة تبلغ من العمر (46 عامًا) أصيبت بالهلع في أسدود خلال انطلاق الصفارات، وجرى تحويلها إلى مستشفى (أسوتا).

رام الله - دنيا الوطنقال الإعلام الإسرائيلي، إن صافرات الإنذار، دوّت، مساء اليوم، في عدة مناطق بغلاف غزة، نتيجة أنطلاق صواريخ من قطاع غزة.بدوره، قال موقع (حدشوت 24): إن خمسة صواريخ أطلقت من غزة باتجاه عسقلان وأسدود.إلى ذلك، أكدت إذاعة الجيش أن رئيس بلدية عسقلان أمر بفتح الملاجئ في جميع أنحاء المدينة.يتبع..