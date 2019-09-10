الهيئة الوطنية لكسر الحصار تصدر بيان حول حل الهيئة العليا لشؤون العشائر بقطاع غزة





وقالت الهيئة في بيان لها :"إننا إذ نعبر عن اسفنا لهذا القرار معلنين تضامننا مع الوجهاء وأعضاء الهيئة العليا للعشائر فإننا نؤكد على ضرورة استمرار دورهم".





وطالبت الرئيس بإعادة النظر في هذا القرار والتمسك بهذا المكون الوطني الذي كان وما زال ضمانة وطنية واجتماعية منذ عهد الاحتلال عندما كانت العنوان لحل الخلافات بين ابناء شعبنا. وحمتهم من الابتزاز الاسرائيلي .





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصارعن تضمنها مع شئون العشائر، حيث عبرت عن أسفها لقرار رئيس السلطة الفلسطينية حل الهيئة العليا لشؤون العشائر بقطاع غزة، والتي كان لها دور كبير وبارز في حماية المجتمع وتعزيز السلم الأهلي. ومثلت الوجه المشرق لعشائرنا وعوائلنا بالقطاع وسهرت الليالي لرأب الصدع الوطني بين ذوي ضحايا الانقسام البغيض كما كان لها أدوار وطنية مميزة في مسيرات العودة ومواجهة المؤامرات الهادفة لتصفية الحقوق الوطنية وفي مقدمتها بصفقة ترمب.