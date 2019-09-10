الداخلية تصدر توضيحا بشأن شائعات بحق اللواء أبو نعيم

أصدرت وزارة الداخلية بغزة بيانا صحفيا حول الاشاعات بحق وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق ابو نعيم.





وقالت الداخلية على لسان لمتحدث باسمها اياد البزم في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء:"تقوم جهاتٌ مشبوهة ببث شائعاتٍ وأكاذيبَ بحق وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، وتشمل أخباراً كاذبة وبياناتٍ مزورة منسوبة للواء "أبو نعيم"؛ في محاولة يائسة للنيل منه والإساءة إلى شخصه".





وحذرت الداخلية من التعاطي مع هذه الأكاذيب والشائعات، مؤكدة أن أي أخبار أو بيانات رسمية تصدر عن اللواء توفيق أبو نعيم يتم نشرها عبر المنابر الرسمية لوزارة الداخلية والأمن الوطني.









رام الله - دنيا الوطن