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مصر تعلن إحباط مخطط لجماعة الإخوان المسلمين وتوقيف 16 من عناصرها

مصر تعلن إحباط مخطط لجماعة الإخوان المسلمين وتوقيف 16 من عناصرها
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم (الثلاثاء) توقيف 16 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين كانوا يعتزمون بالتعاون مع اخرين في الخارج تنفيذ مخطط للإضرار بالاقتصاد وتنفيذ هجمات لإشاعة الفوضى في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، "إن قطاع الأمن الوطني رصد مخططا لقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلا عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي".

ويرتكز المخطط على "إنشاء ثلاث شبكات سرية"، بحسب البيان.

وتستهدف هذه الشبكات "تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد"، "وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيا إلى بعض الدول الأوروبية مرورا بدولة تركيا"، "وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية".

وأوضحت الداخلية المصرية أن هذا التحرك كان سيتم "بالتعاون مع عدد من العناصر.

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