البرغوثي: لن يردع نتنياهو عن وقاحته بضم و تهويد الاغوار الا بمقاومته

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رام الله - دنيا الوطن

وصف مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اعلان نتنياهو الوقح بنيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الاغوار بانه خطة لضم وتهويد ليس فقط منطقة الاغوار بل كل الضفة الغربية بعد ان ضم القدس و الجولان.



وقال البرغوثي ان بيانات الاحتجاج و الادانات لن تؤثر في نتنياهو ، و أن إدانات اطراف دولية للقرار الإسرائيلي لن تكون سوى نفاق ما لم تترافق مع فرض عقوبات على اسرائيل و خروقاتها الفجة للقانون الدولي .



وقال البرغوثي ان نتنياهو وحكومته لن يردعا إلا بالمقاومة وبفرض العقوبات و المقاطعة على إسرائيل.