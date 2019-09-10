"هيئة الأسرى": الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد أبو رومي خلال أسبوعين

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت تسليم جثمان الشهيد أبو رومي (14 عاما) من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.



وقال محمود، إن نيابة الاحتلال أبلغتهم نيّتها تسليم جثمان الشهيد أبو رومي خلال الأسبوعين المقبلين.



يذكر أن أبو رومي ارتقى منتصف شهر آب الماضي، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.