النيابة: نتائج التحقيق بقضية إسراء غريب يوم 12 سبتمبر

أعلنت النيابة العامة الفلسطينية، أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس 12 أيلول/سبتمبر، لعرض ما تم التوصل إليه من نتائج في ملف الدعوى الخاص بقضية وفاة إسراء غريب، وذلك في قاعة المؤتمرات الحكومية بوزارة الاعلام برام الله.





وقالت النيابة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لاحقاً لبيان النيابة العامة الصادر بتاريخ 5/9/2019 والمتعلق باستمرار التحقيقات وتقدمها بقضية المرحومة إسراء غريب، تعلن النيابة العامة بصفتها حارسة العدالة الجنائية عن عقد مؤتمر صحفي لعرض ما توصلت إليه من نتائج بملف الدعوى الخاص بالمرحومة إسراء غريب وذلك يوم الخميس الموافق 12/9/2019 في تمام الساعة 12:00 ظهراً".





وقالت النيابة في بيانها: "يأتي ذلك على ضوء ما تم التوصل إليه من بينات بملف الدعوى وفقاً للقانون، وذلك بعد إٍستلام النيابة العامة لتقرير الطب الشرعي من جهة الاختصاص اليوم الثلاثاء الموافق 10/9/2019، والذي تم إعداده من قبل الطبيب الشرعي المكلف صاحب الإختصاص المكاني الدكتور أشرف القاضي".





وكانت الفتاة اسراء غريب قد توفيت قبل عدة أيام، في ظروف غامضة أثارت الرأي العام العربي والفلسطيني.

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي