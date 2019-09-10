القبض على قاتل الشاب بلال معالي في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن جهاز المخابرات العامة في محافظة جنين، مساء اليوم الثلاثاء، عن القبض على منفذ جريمة قتل الشاب بلال عبد العزيز معالي من بلدة عجة جنوب جنين، التي وقعت أول أمس قرب بزاريا بمحافظة نابلس.



وذكر الجهاز أنه سيتم إحالة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصو