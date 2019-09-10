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شؤون فلسطينية

أول تعليق من حركة فتح على خطاب نتنياهو واعلانه فرض السيادة على غور الأردن

أول تعليق من حركة فتح على خطاب نتنياهو واعلانه فرض السيادة على غور الأردن
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة فتح على لسان الناطق باسمها منير الجاغوب:" إن نتنياهو كاذب محترف، وهو على استعداد لتقديم الوعود لناخبيه المتطرفين رغم أنه يعلم علم اليقين أنّ وعوده لن تغيّر من الواقع شيئاً. 

وتابع الجاغوب في بيان مقتضب له عبر صفحته على "الفيس بوك" رداً على تصريحات نتنياهو" لقد ضّمت حكوماتٌ إسرائيليةٌ سابقةٌ القدس منذ عشرات السنين واعلنت عن بسط السيادةِ عليها، لكن ذلك لم يغيّر من وضع القدس القانوني باعتبارها أرضاً محتلّة ولم يبدّل شيئاً من طابعها الفلسطيني". 

وأكد لكن من الواضح أن نتانياهو الذي يحظى بدعم مطلق من إدارة ترامب على استعداد للإقدام على أية مجازفة تكفل له الفوز في الإنتخابات، حتى لو كان ثمنُها تعريض أمن وسلامة المنطقة وشعوبها للخطر، وأولهم الناخبون الإسرائيليون أنفسهم.

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