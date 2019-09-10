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شؤون فلسطينية

فتح : قرار الرئيس بحل هيئة شؤون العشائر بقطاع غزة دستوري نظامي

فتح : قرار الرئيس بحل هيئة شؤون العشائر بقطاع غزة دستوري نظامي
رام الله - دنيا الوطن
أكد زياد مصطفى شعت "أبو مصطفى" مفوض الدائرة الاجتماعية والاصلاح والعشائر في الهيئة القيادية العليا -المحافظات الجنوبية على احترام العشائر وجهودهم الوطنية ومساعيهم لترسيخ السلم الاهلي واصلاح ذات البين .

وشدد شعث على أن فتح بذلت وستبذل كل الجهود من اجل اعادة الاعتبار لدور العشائر وما تمثله من اهمية وقيمة وطنية عالية .

ولفت شعث أن قرار الرئيس حل هيئة شؤون العشائر بقطاع غزة ، قرار رئاسي خاص بسيادته وما يراه مناسبا ، سواء بضخ دماء جديدة أو بإعادة هيكلة الهيئة أو ما يرى فيه مصلحة للشعب .

واستهجن شعث مواقف البعض من قرار الرئيس ، الذي مارس حقه الدستوري الذي كفله له القانون والنظام الاساسي الفلسطيني .

يذكر أن القرار قوبل بترحيب كبير لدى أوساط واسعة في شعبنا خاصة أبناء حركة فتح

وبحسب الوثيقة التي من المقرر أنّ يتم نشرها في العدد "158" بجريدة "الوقائع" الرسمية فإنّه استنادًا لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم 89 لسنة 2012، تقرّرَ إلغاء قرار إنشاء الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية "قطاع غزّة".

وجاء في الوثيقة أنّ هذا القرار جاء بناءً على الصلاحيات المخولة للرئيس، مُؤكّدةً على أنّه يتعين على كافة الجهات المختصة كافة، تنفيذ أحكام القرار والعمل به منذ لحظة نشره رسمياً.

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