نتنياهو: سأفرض السيادة على غور الأردن في هذا الموعد

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء 10 / 9 / 2019، أنه سيقوم ببسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، بعد انتخابات " الكنيست " المقررة بتاريخ 17 سبتمبر الجاري.





وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي : "سأبسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت بعد الانتخابات"، مضيفا : "لن يكون هناك انفصال من أي تجمع سكني إسرائيلي (مستوطنة) في عهدي".