دولي

تشاووش أوغو يعارض إطلاق مفاوضات "فارغة" حول قبرص

تشاووش أوغو يعارض إطلاق مفاوضات "فارغة" حول قبرص
رام الله - دنيا الوطن
صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بأنه لا معنى لبدء مفاوضات حول التسوية في قبرص من أجل "أقوال فارغة"، مشيرا إلى أن المفاوضات يجب أن تهدف إلى تحقيق نتائج.

وتم تقسيم قبرص بين اليونان وتركيا عام 1974. وعام 1983 تم إعلان إنشاء جمهورية شمال قبرص التركية التي لا يعترف بها المجتمع الدولي في شمال الجزيرة. 

وتجري المفاوضات بين الجانبين اليوناني والتركي حول توحيد قبرص بوساطة الأمم المتحدة، لكن الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات فشلت عام 2017، وليس من المعروف متى ستستأنف من جديد.

وقال تشاووش أوغلو للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "يجب إجراء تلك المفاوضات التي ستأتي بنتائج، فلا يمكننا تحمل فشلها. يجب إجراؤها في الأطر المحددة، ولا معنى لإطلاقها من أجل أقوال فارغة".

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