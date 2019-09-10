الاحتلال يعتقل طفل بزعم حيازته سكينا في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الثلاثاء، طفلا قرب أحد الحواجز المحيطة بالمسجد الابراهيمي بمدينة الخليل.



وذكرت مصادر محلية، أن الطفل الذي لم تعرف هويته بعد، اعتقل خلال عودته من مدرسته، بعد أن أوقفه أحد الجنود وقام بتفتيش حقيبته المدرسية، ثم ادعى بأن الطفل يحمل سكينا وتم اعتقاله ونقله للتحقيق.