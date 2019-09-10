كرينبول: "أونروا" تواجه ضغوط وتدخلات غير مسبوقة من قبل إسرائيل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن الوكالة تواجه ضغوطا كبيرة وتدخلات غير مسبوقة من قبل إسرائيل.



وأشار كرينبول في كلمة له خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة إلى أن "أزمة الأونروا ليست مالية فقط إنما سياسية أيضا".



ودعا كرينبول خلال كلمته الدول العربية إلى زيادة دعمها لوكالة الغوث، موضحا أنه "رغم التحديات إلا أننا نحظى بدعم شركائنا الذين ساهموا معنا في تقدم عمل الوكالة".