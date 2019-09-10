اشتية يبحث مع ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي دعم استراتيجية التنمية بالعناقيد

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في فلسطين إيفون هيلي، حيث بحث معها تعزيز التعاون المشترك.



وناقش اشتية مع هيلي سبل تكامل الأدوار ما بين البرنامج والوزارات ذات العلاقة، لدعم تطبيق استراتيجية الحكومة عبر التنمية بالعناقيد.



واستعرض رئيس الوزراء استراتيجية التنمية بالعناقيد من خلال ربط التنمية بالجغرافيا إلى جانب القضايا والقطاعات، والبدء بالتنمية الأفقية، عبر تجهيز البنى التحتية والخدمات الاساسية، ومن ثم الانتقال الى التنمية العمودية حسب الميزة التنافسية لكل منطقة.



كما أطلع اشتية هيلي على مخططات الحكومة لتعزيز المشاريع الزراعية في المناطق المسماة (ج) لتثبيت الحق الفلسطيني فيها وحمايتها من الاستيطان وإلغاء هذه التصنيفات.