وليد العمري: الاهتمام الإسرائيلي بالشأن الفلسطيني يقتصر على فكرة الضم والهيمنة

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير فضائية الجزيرة في فلسطين د. وليد العمري، اليوم الثلاثاء، أن الملف الفلسطيني مغيب عن أجندة القوائم الانتخابية المتنافسة في إسرائيل إلا في سياق التنافس فيما بينهم على فكرة ضم أراضي الضفة الغربية والهيمنة.



"الجدل حول فكرة البحث عن حل مع الفلسطينيين انتهى، وكل ما يناقش اليوم يقوم على فكرة الضم".



وأكد العمري في لقاء نظمه مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية وأداره الباحث في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور أن فرص بقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة هي الأكثر ترجيحا في ضوء المعطيات الحاضرة في الانتخابات الإسرائيلية.



وأضاف: "لا يوجد منافس حقيقي لنتنياهو الذي يدير الانتخابات بشكل ذكي ويسيطر على أجندة الأخبار".



ويرى العمري أن الأزمة في إسرائيل هي أزمة حكم وليست أزمة حكومة حيث أن نتنياهو الذي يسيطر منذ عشرة أعوام على مقاليد الحكم في إسرائيل سيطر فيها على غالبية المفاصل القانونية والإعلامية.



ورجح العمري في مداخلته عدم خوض نتنياهو لأي حرب جديدة إلا انه سوف يكتفي بالتصعيد وتوتير الأجواء بما يسهم بحشد قوى مناصريه انتخابيا.



وأكد العمري أن اليمين الإسرائيلي نجح في عزل كل أصوات السلام داخل المجتمع الإسرائيلي وجعل كل من يتحدث عن فكرة السلام بنظر الرأي العام الإسرائيلي خائنا.