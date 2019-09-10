(معاريف): الحوامة التي أٌسقطت بغزة أكثر تطورا من التي سقطت بلبنان

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رام الله - دنيا الوطن

قال تال ليف رام الخبير العسكري في صحيفة (معاريف) الاسرائيلية: "إن الحوامة التي سقطت في غزة، أكثر تطورا من التي سقطت في لبنان".



وأضاف: "الجيش الاسرائيلي يحاول الاطمئنان من أنها سقطت بفعل إطلاق النار، وليس من خلال السيطرة والتحكم بها".



وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، السيطرة على "حوامة" إسرائيلية، قالت إنها كانت في مهمة خاصة داخل القطاع.



وقالت كتائب القسام في بيان عسكري مقتضب نشرته عبر موقعها الالكتروني: إنها "تسيطر على حوامة صهيونية شرق رفح كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة، حيث تم التعرف على نوايا العدو وإحباطها".