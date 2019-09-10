مقتل 31 شخصاً جراء تدافع في كربلاء بالعراق

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، سقوط 31 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في انهيار جزء من ممشى خلال ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء.



وذكرت مصادر في فرق الإسعاف والدفاع المدني لموقع (سكاي نيوز)، أن الأعداد الكبيرة للمشاركين في ذكرى عاشوراء أدت إلى حصول حوادث اختناق وتدافع اثناء مايعرف برگضة طويريج عند احد المداخل المؤدية إلى ضريح الإمام الحسين في محافظة كربلاء.



وأوضح المتحدث باسم الوزارة في بيان مقتضب "وفاة 31 شخصا وإصابة 75 في حصيلة غير نهائية" خلال حادث التدافع الذي وقع خلال زيارة عاشوراء في كربلاء.