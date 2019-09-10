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شؤون فلسطينية

اشتية: نحذر من ضم إسرائيل للضفة الغربية وحماقات نتنياهو تُدمر السلام

اشتية: نحذر من ضم إسرائيل للضفة الغربية وحماقات نتنياهو تُدمر السلام
رئيس الوزراء الفلسطيني - محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
رئيس الوزراء، محمد اشتية، من إمكانية إعلان إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية ضمن محاولات نتنياهو لكسب الأصوات في الانتخابات الوشيكة.

جاء ذلك خلال لقاء اشتية اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، القنصل الاسباني العام في القدس اغناسيو غارسيا هولديكاساس، حيث اطلعه على آخر التطورات والمستجدات السياسية.

وقال اشتية: "أرض فلسطين ليست جزءاً من الحملة الانتخابية لنتنياهو، وإذا كان يعتقد أنه بضم الكتل الاستيطانية سيربح الأصوات الانتخابية على المدى القريب، فهو وإسرائيل الخاسران على المدى البعيد".

وتابع رئيس الوزراء: "نتنياهو هو المدمر الرئيسي لعملية السلام، وأي حماقة يرتكبها سوف تعكس نفسها سلباً عليه محلياً ودولياً".

ودعا اشتية إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي الى المسارعة والاعتراف بالدولة الفلسطينية، لما في ذلك من دعم لحل الدولتين، في ظل المخاطر التي تواجه إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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