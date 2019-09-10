حركة الجهاد الإسلامي تعلّق على قرار حل لجنة شؤون العشائر في القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، بياناً علّقت فيه على قرار حل لجنة شؤون العشائر في القطاع.



وقالت الحركة في بيان لها: "تستنكر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قرار رئيس السلطة الفلسطينية القاضي بحل الهيئة العليا لشؤون العشائر بقطاع غزة، والتي كان لها دور مهم وبارز في حماية المجتمع وتعزيز السلم الأهلي. كما لها أدوار وطنية مميزة في مسيرات العودة ومواجهة المؤامرات الهادفة لتصفية الحقوق الوطنية وفي مقدمتها "صفقة ترمب".



وتابعت: "إننا إذ نعبر عن تضامننا مع الوجهاء وأعضاء الهيئة فإننا نؤكد على ضرورة استمرار دورهم ، وفي ذات الوقت نطالب بإعادة النظر في هذا القرار وآثاره السلبية".



وحصلت "دنيا الوطن" على وثيقة لمرسوم رئاسي، ستُنشر في العدد الـ158 في جريدة (الوقائع) الرسمية، ألغى من خلالها الرئيس محمود عباس، قراره الصادر في العام 2012 بشأن إنشاء وتشكيل الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات الجنوبية.



وقالت الوثيقة: إنه استنادًا لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المُعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الإطلاع على القرار الرئاسي رقم 89 لسنة 2012، قررنا إلغاء قرار الرئاسي بإنشاء وتشكيل الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات الجنوبية.