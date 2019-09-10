مباشر | مباراة سنغافورة x فلسطين: الشوط الثاني

شؤون فلسطينية

حركة الجهاد الإسلامي تعلّق على قرار حل لجنة شؤون العشائر في القطاع

حركة الجهاد الإسلامي تعلّق على قرار حل لجنة شؤون العشائر في القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، بياناً علّقت فيه على قرار حل لجنة شؤون العشائر في القطاع.

وقالت الحركة في بيان لها: "تستنكر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قرار رئيس السلطة الفلسطينية القاضي بحل الهيئة العليا لشؤون العشائر بقطاع غزة، والتي كان لها دور مهم وبارز في حماية المجتمع وتعزيز السلم الأهلي. كما لها أدوار وطنية مميزة في مسيرات العودة ومواجهة المؤامرات الهادفة لتصفية الحقوق الوطنية وفي مقدمتها "صفقة ترمب". 

وتابعت: "إننا إذ نعبر عن تضامننا مع الوجهاء وأعضاء الهيئة فإننا نؤكد على ضرورة استمرار دورهم ، وفي ذات الوقت نطالب بإعادة النظر في هذا القرار وآثاره السلبية".

وحصلت "دنيا الوطن" على وثيقة لمرسوم رئاسي، ستُنشر في العدد الـ158 في جريدة (الوقائع) الرسمية، ألغى من خلالها الرئيس محمود عباس، قراره الصادر في العام 2012 بشأن إنشاء وتشكيل الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات الجنوبية.

وقالت الوثيقة: إنه استنادًا لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المُعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الإطلاع على القرار الرئاسي رقم 89 لسنة 2012، قررنا إلغاء قرار الرئاسي بإنشاء وتشكيل الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات الجنوبية.

أخبار ذات صلة

وزيرالعدل يجتمع مع ممثلي مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الأمريكية

وزيرالعدل يجتمع مع ممثلي مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الأمريكية

اشتية: نحذر من ضم إسرائيل للضفة الغربية وحماقات نتنياهو تُدمر السلام

اشتية: نحذر من ضم إسرائيل للضفة الغربية وحماقات نتنياهو تُدمر السلام

الأمم المتحدة: فلسطين تعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة واقتصادها على وشك الانهيار

الأمم المتحدة: فلسطين تعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة واقتصادها على وشك الانهيار

محاضرون في &#34;القدس المفتوحة&#34; يطورون نظاماً للتحكم عن بعد بالدفيئات الزراعية

محاضرون في "القدس المفتوحة" يطورون نظاماً للتحكم عن بعد بالدفيئات الزراعية

جراح أمريكي متخصص في جراحة التنظير المفصلي يصل جنين

جراح أمريكي متخصص في جراحة التنظير المفصلي يصل جنين

&#34;اللجنة الحركية للوزارات&#34; تنظم لقاءً حوارياً مع وكيل وزارة الحكم المحلي

"اللجنة الحركية للوزارات" تنظم لقاءً حوارياً مع وكيل وزارة الحكم المحلي

قوات الاحتلال تعتقل سيدة مقدسية أثناء تواجدها عند باب المجلس بالأقصى

قوات الاحتلال تعتقل سيدة مقدسية أثناء تواجدها عند باب المجلس بالأقصى

غطاس: العمادي يقدم خدمة إستراتيجية لإسرائيل.. المصريون لن يقدموا أي ورقة للمصالحة

غطاس: العمادي يقدم خدمة إستراتيجية لإسرائيل.. المصريون لن يقدموا أي ورقة للمصالحة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

وزيرالعدل يجتمع مع ممثلي مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الأمريكية

وزيرالعدل يجتمع مع ممثلي مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الأمريكية

محاضرون في &#34;القدس المفتوحة&#34; يطورون نظاماً للتحكم عن بعد بالدفيئات الزراعية

محاضرون في "القدس المفتوحة" يطورون نظاماً للتحكم عن بعد بالدفيئات الزراعية

جراح أمريكي متخصص في جراحة التنظير المفصلي يصل جنين

جراح أمريكي متخصص في جراحة التنظير المفصلي يصل جنين

&#34;اللجنة الحركية للوزارات&#34; تنظم لقاءً حوارياً مع وكيل وزارة الحكم المحلي

"اللجنة الحركية للوزارات" تنظم لقاءً حوارياً مع وكيل وزارة الحكم المحلي

قوات الاحتلال تعتقل سيدة مقدسية أثناء تواجدها عند باب المجلس بالأقصى

قوات الاحتلال تعتقل سيدة مقدسية أثناء تواجدها عند باب المجلس بالأقصى

الاقتصاد: مشروع تحديث الصناعة سيحسن القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية

الاقتصاد: مشروع تحديث الصناعة سيحسن القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية

المستشار براك: الفساد جريمة عابرة للحدود ومكافحتها بحاجة لجهود دولية مكثفة

المستشار براك: الفساد جريمة عابرة للحدود ومكافحتها بحاجة لجهود دولية مكثفة

مجدلاني: نعمل نحو تعزيز الصمود الاجتماعي وتطوير برامج عمل الوزارة

مجدلاني: نعمل نحو تعزيز الصمود الاجتماعي وتطوير برامج عمل الوزارة

منوعات

نجمة thevoicekids باتت حسناء تضج أنوثة.. شاهد كم تغيرت

نجمة thevoicekids باتت حسناء تضج أنوثة.. شاهد كم تغيرت

صديقة مقربة من ميجان ميركل تفضح تصرفاتها بعد زواجها من الأمير هاري

صديقة مقربة من ميجان ميركل تفضح تصرفاتها بعد زواجها من الأمير هاري

اكتشاف غموض وفاة نجمة تليفزيون الأطفال

اكتشاف غموض وفاة نجمة تليفزيون الأطفال

بعد تصاعد الهجوم المتبادل.. صورة أحلام وأصالة معاً تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بعد تصاعد الهجوم المتبادل.. صورة أحلام وأصالة معاً تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: لجين عمران تتعرض للسخرية بسبب مبخرة

شاهد: لجين عمران تتعرض للسخرية بسبب مبخرة

بعد حرصها على إخفائه عن الإعلام.. أول ظهور لزوج ميساء مغربي الوسيم

بعد حرصها على إخفائه عن الإعلام.. أول ظهور لزوج ميساء مغربي الوسيم

إعفاء داوود الشريان من منصبه

إعفاء داوود الشريان من منصبه

تسجيل صوتي يكشف السبب الحقيقي لاعتزال ريهام سعيد الإعلام

تسجيل صوتي يكشف السبب الحقيقي لاعتزال ريهام سعيد الإعلام

جينيفير لوبيز تتعرض للانتقادات في دور &#34;راقصة تعري&#34;

جينيفير لوبيز تتعرض للانتقادات في دور "راقصة تعري"

نقل عاصي الحلاني إلى المستشفى بعد سقوطه عن ظهر الحصان

نقل عاصي الحلاني إلى المستشفى بعد سقوطه عن ظهر الحصان

عربي

طائرتان مسيّرتان إسرائيليتان تحلقان فوق أجواء لبنان

طائرتان مسيّرتان إسرائيليتان تحلقان فوق أجواء لبنان

الرئيس اللبناني: أي تصعيد من قبل إسرائيل سيؤدي لإسقاط الاستقرار بالمنطقة الحدودية

الرئيس اللبناني: أي تصعيد من قبل إسرائيل سيؤدي لإسقاط الاستقرار بالمنطقة الحدودية

نصر الله: إذا اعتُدي على لبنان بأي شكل لا خطوط حمراء أبداً

نصر الله: إذا اعتُدي على لبنان بأي شكل لا خطوط حمراء أبداً

السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة

السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة