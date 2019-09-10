جراح أمريكي متخصص في جراحة التنظير المفصلي يصل جنين

رام الله - دنيا الوطنوصل أمس خبير جراحة التنظير المفصلي الأمريكي د. حسين الكوسي، إلى مستشفى د. خليل سليمان الحكومي بمدينة جنين، في بعثة تطوعية مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين لإجراء عمليات جراحية معقدة للمرضى وتدريب الطواقم الطبية المحلية.قالت منى فايد، منسقة جمعية إغاثة أطفال فلسطين في جنين، إن هذه البعثة التطوعية الأولى للدكتور الكوسي، قام خلالها بتقديم الإستشارات الطبية ومعاينة 30 حالة منذ وصوله، اضافةً لجدولة 8 عمليات جراحية للمرضى الأكثر حاجة.وأشارت فايد أن الهدف من إستقطاب الجمعية للوفود الطبية التطوعية من جميع أنحاء العالم هو التخفيف عن المرضى الغير متوفر علاجهم محليا وإجراء تلك العمليات الجراحية المعقدة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، وأضافت أن الوفود الطبية تعمل على تقديم خبراتها ومهاراتها للكوادر الطبيةالمحلية لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للفلسطينيين.يذكر أن جمعية إغاثة أطفال فلسطين تعمل منذ 26 عاما على تقديم الخدمات الطبية والإنسانية للأطفال المرضى والجرحى في فلسطين والشرق الاوسط من خلال الوفود الطبية التطوعية والبرامج الأخرى التي تغير خلالها حياة آلاف الأطفال الفلسطينيين واللاجئين بالشرق الأوسط سنويا.