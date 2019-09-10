قوات الاحتلال تعتقل سيدة مقدسية أثناء تواجدها عند باب المجلس بالأقصى

المقدسية نفيسة خويص

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المقدسية نفيسة خويص خلال تواجدها في باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.



كما سلّمت قوات الاحتلال السيدة فاطمة الصوص استدعاءً للتحقيق، واستدعت حارس المسجد الأقصى حمزة النبالي وهو من سكان حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد المبارك، للتحقيق معه في مركز تحقيق شرطة "القشلة"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).