مباشر | مباراة سنغافورة x فلسطين: الشوط الثاني

شؤون فلسطينية

الاقتصاد: مشروع تحديث الصناعة سيحسن القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية

الاقتصاد: مشروع تحديث الصناعة سيحسن القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية
رام الله - دنيا الوطن
قام الوفد بزيارة مركز التغليف التونسي، وكان في استقبال الوفد ندى الشلال مديرة المركز في تونس، بالاضافة الى فريق العمل في المركز الذي يعمل على تطوير وتعزيز قطاع صناعات التعبئة والتغليف في تونس.

وتضمن برنامج الزيارة الذي تم تنظيمه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الفلسطيني ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" الاطلاع على هيكلية ومقومات وحوكمة وكافة أقسام المركز وكذلك الخبرات والتجارب لنجاح المركز.

وناقش الطرفان أهمية الزيارة والامكانيات الكبيرة لدى المركز بكافة نشاطاته حيث تلقى الوفد الفلسطيني وعوداً من مديرة المركز بالاستعداد للعمل على انشاء مركز تغليف فلسطيني داخل فلسطين أسوة بالمركز والعمل قدر المستطاع على بناء علاقات استثمارية وتعاونية ونقل الخبرات التونسية في هذا المجال .

وضم وفد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية كل من الأمين العام د.عودة شحادة ، ايمن صبيح ممثلا عن الاتحاد العام وأعضاء مجلس الادارة ورؤساء الاتحادات التخصصية وهم أيمن أبو تبانة اتحاد البلاستيكية ، روبين الجولاني اتحاد المعدنية الهندسية ، أسامة الحرباوي اتحاد الغذائية ، عوض ابو عليا اتحاد الكيميائية ، كامل أبو عيشة ورقيه ، م.فؤاد الأقرع مدير مشروع تحديث الصناعة .

وكما ضم الوفد كل من ابراهيم عطياني وهشام الخفش ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، وكذلك محمد نسيبه مدير عام مركز التجارة الفلسطيني بال تريد حيث تم الاطلاع على التجربة التونسية في مجال التغليف والتطور في هذا المجال واهمية اخذ الخبرات ونقلها للقطاعات الصناعية الفلسطينية بهدف مواكبه التطورات العالمية ومتطلبات السوق العالمية فيما يخص مجال التغليف.

وفي نهاية الزيارة ناقش الطرفان سبل التعاون والعمل على تقوية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين وتحقيق المنفعة والخبرات المتبادلة بما يخدم اقتصاد البلدين.

أخبار ذات صلة

وزيرالعدل يجتمع مع ممثلي مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الأمريكية

وزيرالعدل يجتمع مع ممثلي مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الأمريكية

اشتية: نحذر من ضم إسرائيل للضفة الغربية وحماقات نتنياهو تُدمر السلام

اشتية: نحذر من ضم إسرائيل للضفة الغربية وحماقات نتنياهو تُدمر السلام

حركة الجهاد الإسلامي تعلّق على قرار حل لجنة شؤون العشائر في القطاع

حركة الجهاد الإسلامي تعلّق على قرار حل لجنة شؤون العشائر في القطاع

الأمم المتحدة: فلسطين تعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة واقتصادها على وشك الانهيار

الأمم المتحدة: فلسطين تعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة واقتصادها على وشك الانهيار

محاضرون في &#34;القدس المفتوحة&#34; يطورون نظاماً للتحكم عن بعد بالدفيئات الزراعية

محاضرون في "القدس المفتوحة" يطورون نظاماً للتحكم عن بعد بالدفيئات الزراعية

جراح أمريكي متخصص في جراحة التنظير المفصلي يصل جنين

جراح أمريكي متخصص في جراحة التنظير المفصلي يصل جنين

&#34;اللجنة الحركية للوزارات&#34; تنظم لقاءً حوارياً مع وكيل وزارة الحكم المحلي

"اللجنة الحركية للوزارات" تنظم لقاءً حوارياً مع وكيل وزارة الحكم المحلي

قوات الاحتلال تعتقل سيدة مقدسية أثناء تواجدها عند باب المجلس بالأقصى

قوات الاحتلال تعتقل سيدة مقدسية أثناء تواجدها عند باب المجلس بالأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

وزيرالعدل يجتمع مع ممثلي مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الأمريكية

وزيرالعدل يجتمع مع ممثلي مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الأمريكية

محاضرون في &#34;القدس المفتوحة&#34; يطورون نظاماً للتحكم عن بعد بالدفيئات الزراعية

محاضرون في "القدس المفتوحة" يطورون نظاماً للتحكم عن بعد بالدفيئات الزراعية

جراح أمريكي متخصص في جراحة التنظير المفصلي يصل جنين

جراح أمريكي متخصص في جراحة التنظير المفصلي يصل جنين

&#34;اللجنة الحركية للوزارات&#34; تنظم لقاءً حوارياً مع وكيل وزارة الحكم المحلي

"اللجنة الحركية للوزارات" تنظم لقاءً حوارياً مع وكيل وزارة الحكم المحلي

قوات الاحتلال تعتقل سيدة مقدسية أثناء تواجدها عند باب المجلس بالأقصى

قوات الاحتلال تعتقل سيدة مقدسية أثناء تواجدها عند باب المجلس بالأقصى

الاقتصاد: مشروع تحديث الصناعة سيحسن القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية

الاقتصاد: مشروع تحديث الصناعة سيحسن القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية

المستشار براك: الفساد جريمة عابرة للحدود ومكافحتها بحاجة لجهود دولية مكثفة

المستشار براك: الفساد جريمة عابرة للحدود ومكافحتها بحاجة لجهود دولية مكثفة

مجدلاني: نعمل نحو تعزيز الصمود الاجتماعي وتطوير برامج عمل الوزارة

مجدلاني: نعمل نحو تعزيز الصمود الاجتماعي وتطوير برامج عمل الوزارة

منوعات

نجمة thevoicekids باتت حسناء تضج أنوثة.. شاهد كم تغيرت

نجمة thevoicekids باتت حسناء تضج أنوثة.. شاهد كم تغيرت

صديقة مقربة من ميجان ميركل تفضح تصرفاتها بعد زواجها من الأمير هاري

صديقة مقربة من ميجان ميركل تفضح تصرفاتها بعد زواجها من الأمير هاري

اكتشاف غموض وفاة نجمة تليفزيون الأطفال

اكتشاف غموض وفاة نجمة تليفزيون الأطفال

بعد تصاعد الهجوم المتبادل.. صورة أحلام وأصالة معاً تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بعد تصاعد الهجوم المتبادل.. صورة أحلام وأصالة معاً تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: لجين عمران تتعرض للسخرية بسبب مبخرة

شاهد: لجين عمران تتعرض للسخرية بسبب مبخرة

بعد حرصها على إخفائه عن الإعلام.. أول ظهور لزوج ميساء مغربي الوسيم

بعد حرصها على إخفائه عن الإعلام.. أول ظهور لزوج ميساء مغربي الوسيم

إعفاء داوود الشريان من منصبه

إعفاء داوود الشريان من منصبه

تسجيل صوتي يكشف السبب الحقيقي لاعتزال ريهام سعيد الإعلام

تسجيل صوتي يكشف السبب الحقيقي لاعتزال ريهام سعيد الإعلام

جينيفير لوبيز تتعرض للانتقادات في دور &#34;راقصة تعري&#34;

جينيفير لوبيز تتعرض للانتقادات في دور "راقصة تعري"

نقل عاصي الحلاني إلى المستشفى بعد سقوطه عن ظهر الحصان

نقل عاصي الحلاني إلى المستشفى بعد سقوطه عن ظهر الحصان

عربي

طائرتان مسيّرتان إسرائيليتان تحلقان فوق أجواء لبنان

طائرتان مسيّرتان إسرائيليتان تحلقان فوق أجواء لبنان

الرئيس اللبناني: أي تصعيد من قبل إسرائيل سيؤدي لإسقاط الاستقرار بالمنطقة الحدودية

الرئيس اللبناني: أي تصعيد من قبل إسرائيل سيؤدي لإسقاط الاستقرار بالمنطقة الحدودية

نصر الله: إذا اعتُدي على لبنان بأي شكل لا خطوط حمراء أبداً

نصر الله: إذا اعتُدي على لبنان بأي شكل لا خطوط حمراء أبداً

السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة

السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة