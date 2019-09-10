الاقتصاد: مشروع تحديث الصناعة سيحسن القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية



وتضمن برنامج الزيارة الذي تم تنظيمه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الفلسطيني ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" الاطلاع على هيكلية ومقومات وحوكمة وكافة أقسام المركز وكذلك الخبرات والتجارب لنجاح المركز.



وناقش الطرفان أهمية الزيارة والامكانيات الكبيرة لدى المركز بكافة نشاطاته حيث تلقى الوفد الفلسطيني وعوداً من مديرة المركز بالاستعداد للعمل على انشاء مركز تغليف فلسطيني داخل فلسطين أسوة بالمركز والعمل قدر المستطاع على بناء علاقات استثمارية وتعاونية ونقل الخبرات التونسية في هذا المجال .



وضم وفد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية كل من الأمين العام د.عودة شحادة ، ايمن صبيح ممثلا عن الاتحاد العام وأعضاء مجلس الادارة ورؤساء الاتحادات التخصصية وهم أيمن أبو تبانة اتحاد البلاستيكية ، روبين الجولاني اتحاد المعدنية الهندسية ، أسامة الحرباوي اتحاد الغذائية ، عوض ابو عليا اتحاد الكيميائية ، كامل أبو عيشة ورقيه ، م.فؤاد الأقرع مدير مشروع تحديث الصناعة .



وكما ضم الوفد كل من ابراهيم عطياني وهشام الخفش ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، وكذلك محمد نسيبه مدير عام مركز التجارة الفلسطيني بال تريد حيث تم الاطلاع على التجربة التونسية في مجال التغليف والتطور في هذا المجال واهمية اخذ الخبرات ونقلها للقطاعات الصناعية الفلسطينية بهدف مواكبه التطورات العالمية ومتطلبات السوق العالمية فيما يخص مجال التغليف.



وفي نهاية الزيارة ناقش الطرفان سبل التعاون والعمل على تقوية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين وتحقيق المنفعة والخبرات المتبادلة بما يخدم اقتصاد البلدين.







رام الله - دنيا الوطنقام الوفد بزيارة مركز التغليف التونسي، وكان في استقبال الوفد ندى الشلال مديرة المركز في تونس، بالاضافة الى فريق العمل في المركز الذي يعمل على تطوير وتعزيز قطاع صناعات التعبئة والتغليف في تونس.