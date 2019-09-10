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شؤون فلسطينية

المستشار براك: الفساد جريمة عابرة للحدود ومكافحتها بحاجة لجهود دولية مكثفة

المستشار براك: الفساد جريمة عابرة للحدود ومكافحتها بحاجة لجهود دولية مكثفة
رام الله - دنيا الوطن
 أكد ممثل أوكرانيا لدى فلسطين، ميكولا ليشنكو، الثلاثاء، استعداده الكامل لمتابعة وتسهيل انجاز مذكرات واتفاقيات التعاون المشترك بين هيئة هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية والمؤسسات الاوكرانية العاملة في مجال مكافحة الفساد ، ودعم توقيع مذكرات تفاهم مشتركة بين  الجانبين وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك في مكتبه بمقر الهيئة في مدينة البيرة، مع ممثل دولة أوكرانيا لدى فلسطين ميكولا ليشنكو.

وشدد المستشار براك على أن جريمة الفساد هي جريمة عابرة للحدود، وبحاجة لجهود دولية تشاركية مكثفة لمكافحتها والتخلص من آثارها.

واكد حرص الهيئة على توسيع نطاق شراكتها المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم توجهات الهيئة وخططها وسياستها في تعزيز قدرتها على مكافحة الفساد ونشر الثقافة المجتمعية الرافضة له، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة في المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى رغبة الهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الاوكرانية، خاصة وأن التعاون بينهم قائم على أساس إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ولفت إلى أن هيئة مكافحة الفساد تسعى لتوقيع مذكرات تعاون مع مختلف المؤسسات الأوكرانية ذات العلاقة والعاملة في مجال مكافحة الفساد، وذلك بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين.

وإستعرض المستشار براك خلال اللقاء آلية عمل هيئة مكافحة الفساد وإختصاصاتها، موضحا أبرز التحديات التي تواجهها في عملها.

بدوره أثنى الممثل ليشنكو على عمل الهيئة وإنجازاتها، معربا عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدا على رغبته بالتعاون مع الهيئة.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات ذات العلاقة بمكافحة الفساد، بما يخدم الشعب الفلسطيني ويوفر بيئة مجتمعية طاردة للفساد.

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