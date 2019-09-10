مجدلاني: نعمل نحو تعزيز الصمود الاجتماعي وتطوير برامج عمل الوزارة





رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني على رؤية واستراتيجية عمل الوزارة نحو تعزيز الصمود الاجتماعي وتطوير برامج عملها وصولا للحماية الاجتماعية ، وكذلك ايضا الانتقال من حالة الاحتياج الى الانتاج ضمن برامجها المختلفة التي تقدمها لكافة المستفيدين .قدم مجدلاني لوفد منظمة العمل الدولية خلال لقاءهم اليوم ، بمكتبه بمدينة رام الله ، والذي ضم المسؤول الإقليمي في مكتب الأنشطة الخاصة بالعمال في المنطقة العربية نظام قاحوش، ومستشارة تشريعات وقوانين الحماية الاجتماعية للمنظمة وارسولا كولكيه،كلا من منير قليبو والسيدة رشا الشرفا،شرحا عن برامج الوزارة المختلفة وما تقدمه من خدمات ، مشيرا الى خطة الوزارة الجديدة وكذلك العمل على تعديل مجموعة من القوانين والتشريعات سواء الخاصة بالطفل والمرأة والمعاقين .كما أكد على اهمية العمل والشراكة مع منظمة العمل الدولية حيث أن الوزارة منفتحة على اكبر عدد ممكن من الشركاء المحليين والدوليين ، وتطرق الى البوابة الموحدة للمساعدات التي تضمن الشفافية والنزاهة بالعمل .كما أشار مجدلاني الى مجالس التخطيط التي تعمل عليها الوزارة مع المكونات المجتمعية تحت شعار شركاء بالتخطيط والتنفيذ والرقابة.ومن جانبه أكد وفد وزارة العمل الدولية على التقاطع مع برامج الوزارة واهمية التنسيق والعمل المشترك ، وخصوصا في مجال الحماية الاجتماعية مشيدين بدور الوزارة والخدمات التي تقدمها للفئات المستهدفة .