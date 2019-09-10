مباشر | مباراة سنغافورة x فلسطين: الشوط الثاني

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: 14 أسيراً أمضوا أكثر من 3 عقود خلف القضبان

أسرى فلسطين: 14 أسيراً أمضوا أكثر من 3 عقود خلف القضبان
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن (14) أسيراً أمضوا ما يزيد عن 30 عاماً في سجون الاحتلال بشكل متواصل، من مجموع 46 اسيراً فلسطينياً هم عمداء الأسرى الذين امضوا ما يزيد عن 20 عاماً خلف القضبان، أقدمهم الاسير "كريم يونس".

واوضح الباحث "رياض الاشقر" الناطق الإعلامي للمركز بان الأسرى الأربعة عشر ضمن قائمة الشرف والبطولة التي مضى على اعتقالها اكثر من 3 عقود كاملة، لا زالوا يتمتعون بروح معنوية عالية، تعانق عنان السماء، ولم يستطيع الاحتلال ان يكسر شوكتهم او يضعف عزائمهم، او يزرع اليأس في نفوسهم، فمنهم من حصل على شهادات الدراسات العليا، ومنهم من الف العديد من الروايات والكتب .

واضاف "الأشقر" بان 26 اسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلوا الذى وقعته السلطة مع الاحتلال عام 1994، وهم من يطلق عليهم اسم "الأسرى القدامى" وهم من تبقى من الأسرى الذين اعتقلوا خلال سنوات الانتفاضة الاولى 1987 وما قبلها، وكان من المفترض اطلاق سراحهم جميعاً ، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة احياء المفاوضات بين السلطة والاحتلال، اواخر عام 2013 الا أن الاحتلال تراجع عن اطلاق سراحهم بعد تعثر في المفاوضات .

وأشار "الأشقر" الى ان هذه الفئة من الأسرى لم تأخذ حقها في تسليط الضوء عليها من قبل وسائل الاعلام فلكل اسير منهم حكاية ألم، ومعاناة مختلفة عن بقية الأسرى، فمنهم من فقد احد والديه او كلاهما، او ابناً او أخاً او عزيزاً على قلبه، دون ان يتمكنوا من القاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، ومنهم من كبر ابنائه وتخرجوا من الجامعات واصبح لهم زوجات وابناء بعد ان كانوا اطفالاً حين اعتقاله، ومنهم من تزوجت بناته ولم يستطع ان يهنئها او يشارك في حفل زفافها مما ترك حسرة في قلبه .

واعتبر "الأشقر" هذه الفئة من الأسرى يستحقون ان نذكرهم ونتغنى ببطولاتهم بشكل مستمر، وليس في ايام محددة فقط، وكذلك العمل الجاد من اجل اطلاق سراحهم، حيث تجاوزت اعمار بعضهم الستين عاماً، بعد ان تجاوزتهم كل الصفقات، بينما جميعهم يعانى ظروف صحية سيئة، ومنهم من استشهد نتيجة الاهمال الطبي كالأسير "فارس أحمد بارود" من مدينة غزة، وذلك بعد أن امضى 28 عاماً متواصلة في سجون الاحتلال.

وقال "الأشقر" بأن الأسرى القدامى يعانون معاناة مضاعفة كونهم امضوا عشرات السنين خلف القضبان، حيث يعانون من ظروف صحية سيئة نتيجة فترة الاعتقال والظروف السيئة التي يعيشها الأسرى داخل السجون، كما يعانون من عدم اجراء الفحوص الدورية لهم بشكل منتظم وذلك لاكتشاف الامراض في اجسادهم قبل استفحالها لكبر سنهم، والتنقلات المستمرة، كما يعاملهم الاحتلال كبقية الأسرى الاخرين، ولا يراعى سنوات اعتقالهم الطويلة او كبر سنهم.

وطالب "الاشقر" المؤسسات الحقوقية والانسانية التدخل للضغط على الاحتلال لإطلاق سراح هؤلاء الاسرى الين قضوا اكثر من نصف اعمارهم خلف القضبان، ودعا وسائل الاعلام بتسليط الضوء على هذه الفئة من الأسرى التي امضت عشرات السنين خلف القضبان من اجل حرية وكرامة الشعب الفلسطيني .

أخبار ذات صلة

وزيرالعدل يجتمع مع ممثلي مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الأمريكية

وزيرالعدل يجتمع مع ممثلي مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الأمريكية

اشتية: نحذر من ضم إسرائيل للضفة الغربية وحماقات نتنياهو تُدمر السلام

اشتية: نحذر من ضم إسرائيل للضفة الغربية وحماقات نتنياهو تُدمر السلام

حركة الجهاد الإسلامي تعلّق على قرار حل لجنة شؤون العشائر في القطاع

حركة الجهاد الإسلامي تعلّق على قرار حل لجنة شؤون العشائر في القطاع

الأمم المتحدة: فلسطين تعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة واقتصادها على وشك الانهيار

الأمم المتحدة: فلسطين تعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة واقتصادها على وشك الانهيار

محاضرون في &#34;القدس المفتوحة&#34; يطورون نظاماً للتحكم عن بعد بالدفيئات الزراعية

محاضرون في "القدس المفتوحة" يطورون نظاماً للتحكم عن بعد بالدفيئات الزراعية

جراح أمريكي متخصص في جراحة التنظير المفصلي يصل جنين

جراح أمريكي متخصص في جراحة التنظير المفصلي يصل جنين

&#34;اللجنة الحركية للوزارات&#34; تنظم لقاءً حوارياً مع وكيل وزارة الحكم المحلي

"اللجنة الحركية للوزارات" تنظم لقاءً حوارياً مع وكيل وزارة الحكم المحلي

قوات الاحتلال تعتقل سيدة مقدسية أثناء تواجدها عند باب المجلس بالأقصى

قوات الاحتلال تعتقل سيدة مقدسية أثناء تواجدها عند باب المجلس بالأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

وزيرالعدل يجتمع مع ممثلي مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الأمريكية

وزيرالعدل يجتمع مع ممثلي مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الأمريكية

محاضرون في &#34;القدس المفتوحة&#34; يطورون نظاماً للتحكم عن بعد بالدفيئات الزراعية

محاضرون في "القدس المفتوحة" يطورون نظاماً للتحكم عن بعد بالدفيئات الزراعية

جراح أمريكي متخصص في جراحة التنظير المفصلي يصل جنين

جراح أمريكي متخصص في جراحة التنظير المفصلي يصل جنين

&#34;اللجنة الحركية للوزارات&#34; تنظم لقاءً حوارياً مع وكيل وزارة الحكم المحلي

"اللجنة الحركية للوزارات" تنظم لقاءً حوارياً مع وكيل وزارة الحكم المحلي

قوات الاحتلال تعتقل سيدة مقدسية أثناء تواجدها عند باب المجلس بالأقصى

قوات الاحتلال تعتقل سيدة مقدسية أثناء تواجدها عند باب المجلس بالأقصى

الاقتصاد: مشروع تحديث الصناعة سيحسن القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية

الاقتصاد: مشروع تحديث الصناعة سيحسن القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية

المستشار براك: الفساد جريمة عابرة للحدود ومكافحتها بحاجة لجهود دولية مكثفة

المستشار براك: الفساد جريمة عابرة للحدود ومكافحتها بحاجة لجهود دولية مكثفة

مجدلاني: نعمل نحو تعزيز الصمود الاجتماعي وتطوير برامج عمل الوزارة

مجدلاني: نعمل نحو تعزيز الصمود الاجتماعي وتطوير برامج عمل الوزارة

منوعات

نجمة thevoicekids باتت حسناء تضج أنوثة.. شاهد كم تغيرت

نجمة thevoicekids باتت حسناء تضج أنوثة.. شاهد كم تغيرت

صديقة مقربة من ميجان ميركل تفضح تصرفاتها بعد زواجها من الأمير هاري

صديقة مقربة من ميجان ميركل تفضح تصرفاتها بعد زواجها من الأمير هاري

اكتشاف غموض وفاة نجمة تليفزيون الأطفال

اكتشاف غموض وفاة نجمة تليفزيون الأطفال

بعد تصاعد الهجوم المتبادل.. صورة أحلام وأصالة معاً تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بعد تصاعد الهجوم المتبادل.. صورة أحلام وأصالة معاً تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: لجين عمران تتعرض للسخرية بسبب مبخرة

شاهد: لجين عمران تتعرض للسخرية بسبب مبخرة

بعد حرصها على إخفائه عن الإعلام.. أول ظهور لزوج ميساء مغربي الوسيم

بعد حرصها على إخفائه عن الإعلام.. أول ظهور لزوج ميساء مغربي الوسيم

إعفاء داوود الشريان من منصبه

إعفاء داوود الشريان من منصبه

تسجيل صوتي يكشف السبب الحقيقي لاعتزال ريهام سعيد الإعلام

تسجيل صوتي يكشف السبب الحقيقي لاعتزال ريهام سعيد الإعلام

جينيفير لوبيز تتعرض للانتقادات في دور &#34;راقصة تعري&#34;

جينيفير لوبيز تتعرض للانتقادات في دور "راقصة تعري"

نقل عاصي الحلاني إلى المستشفى بعد سقوطه عن ظهر الحصان

نقل عاصي الحلاني إلى المستشفى بعد سقوطه عن ظهر الحصان

عربي

طائرتان مسيّرتان إسرائيليتان تحلقان فوق أجواء لبنان

طائرتان مسيّرتان إسرائيليتان تحلقان فوق أجواء لبنان

الرئيس اللبناني: أي تصعيد من قبل إسرائيل سيؤدي لإسقاط الاستقرار بالمنطقة الحدودية

الرئيس اللبناني: أي تصعيد من قبل إسرائيل سيؤدي لإسقاط الاستقرار بالمنطقة الحدودية

نصر الله: إذا اعتُدي على لبنان بأي شكل لا خطوط حمراء أبداً

نصر الله: إذا اعتُدي على لبنان بأي شكل لا خطوط حمراء أبداً

السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة

السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة