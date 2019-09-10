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شؤون فلسطينية

بلبل: نسبة شفاء المواليد حديثي الولادة بلغت 99% لاستخدام أحدث بروتوكولات العلاج

بلبل: نسبة شفاء المواليد حديثي الولادة بلغت 99% لاستخدام أحدث بروتوكولات العلاج
رام الله - دنيا الوطن
ما بين انطلاق زغرودة فرح تخرج عفوية من أم أو جدة ابتهاجا بسلامة مولود لها أو حفيد لاستقباله في حضن بيته، وما بين أسرّة الحضانات وبكاء بعض المواليد الخدج وحديثي الولادة وقف الدكتور ناصر بلبل رئيس قسم الحضانة في مجمع الشفاء الطبي بين الأطفال الخدج بمجمع الشفاء الطبي ليتابع حالات المواليد الجدد مع فريق الحضانة.

أكد ناصر بلبل أن هناك انخفاضا ملحوظا في نسبة وفيات المواليد، وان هذا التحسن يأتي نتيجة الاهتمام الكبير بالمواليد واتباع أحدث بروتوكولات العلاج لهم، لافتا ان نسبة الشفاء بلغت 99%، لافتا أن البروتوكولات المتبعة تكمن في الرعاية المركزة للمواليد، والتنفس الصناعي، وأدوية القلب والتغذية الوريدية، والمضادات الحيوية المناسبة لكل حالة.

وذكر بلبل أن نسبة انشغال الأسّرة تتجاوز 100% وهو يشهد دخول (170_180) مولود شهريا لحضانة مجمع الشفاء، إلى جانب استقبال الحالات من المستشفيات الأخرى، وأغلبهم مواليد كاملي النمو ولكنهم يعانون من التهابات جرثومية حادة، وذلك نتيجة وضع الأمهات الصحي اللواتي يعانين من أوضاع مرضية صعبة مما ينعكس على المواليد.

وقال" يتم تشخيص تشوهات الجنين في قسم الطب الجنيني في العيادة الخارجية للنساء والولادة حيث يتم تشخيص حالة الجنين أثناء مرحلة الحمل أو خلال الساعات الأولى للولادة، منوها أن القسم بانتظار تجهيز كامل للأجهزة والمعدات خلال الفترة القليلة القادمة، ومشيرا أن القسم يعاني من النقص الحاد في الكوادر الطبية من أطباء وتمريض".

هذا وتعد حضانة مجمع الشفاء الطبي بغزة من أكبر الحضانات في فلسطين والتي تضم ٤٥ حاضنة منها ٢٢ حاضنة عناية مكثفة، وتستقبل الحالات من جميع مستشفيات قطاع غزة الحكومية والخاصة، والتي تتنوع ما بين حالات ذو خداجة عالية، أو تعاني من مشاكل خلقية في الجهاز الهضمي، وتحتاج لتدخل جراحي ما بعد الولادة.

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