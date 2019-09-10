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دولي

أردوغان: لا يمكن تحمل موجة هجرة جديدة من شمال سوريا

أردوغان: لا يمكن تحمل موجة هجرة جديدة من شمال سوريا
الرئيس التركي رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن بلاده لا يمكنه تحمل موجة هجرة جديدة من شمال سوريا.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (رويترز): أنه يتعين على أنقرة وواشنطن إقامة "منطقة آمنة" هناك في أقرب وقت ممكن.

وكان البلدان العضوان في حلف "شمال الأطلسي" اتفقا على إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا على الحدود الجنوبية لتركيا وطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة.

ونفذت القوات التركية والأمريكية يوم الأحد أول دورية عسكرية برية مشتركة في المنطقة.

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