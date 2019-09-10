أردوغان: لا يمكن تحمل موجة هجرة جديدة من شمال سوريا





وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (رويترز): أنه يتعين على أنقرة وواشنطن إقامة "منطقة آمنة" هناك في أقرب وقت ممكن.



وكان البلدان العضوان في حلف "شمال الأطلسي" اتفقا على إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا على الحدود الجنوبية لتركيا وطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة.



ونفذت القوات التركية والأمريكية يوم الأحد أول دورية عسكرية برية مشتركة في المنطقة.





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن بلاده لا يمكنه تحمل موجة هجرة جديدة من شمال سوريا.