مباشر | مباراة سنغافورة x فلسطين: الشوط الثاني

عربي

طائرتان مسيّرتان إسرائيليتان تحلقان فوق أجواء لبنان

طائرتان مسيّرتان إسرائيليتان تحلقان فوق أجواء لبنان
طائرة مسيرة إسرائيلية فوق لبنان
رام الله - دنيا الوطن
حلقت طائرتان مسيّرتان تابعتان للجيش الإسرائيلي، فوق أجواء نقطة "البانوراما" في العديسة، قضاء "مرجعيون" في محافظة "النبطية" وذلك على علو منخفض.

وأفادت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية، أنه عند استنفار الجيش اللبناني عند هذه النقطة، عادت أدراجها إلى داخل أراضي فلسطين المحتلة واختفتا في الأجواء، كما نقل موقع (لبنان 24).

وكان (حزب الله) أعلن أمس الاثنين، أنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية عند الحدود الجنوبية للبنان.

أخبار ذات صلة

الرئيس اللبناني: أي تصعيد من قبل إسرائيل سيؤدي لإسقاط الاستقرار بالمنطقة الحدودية

الرئيس اللبناني: أي تصعيد من قبل إسرائيل سيؤدي لإسقاط الاستقرار بالمنطقة الحدودية

نصر الله: إذا اعتُدي على لبنان بأي شكل لا خطوط حمراء أبداً

نصر الله: إذا اعتُدي على لبنان بأي شكل لا خطوط حمراء أبداً

صورة عمرها 60 عاماً.. ما حلم حاكم دبي الذي تحول لحقيقة؟

صورة عمرها 60 عاماً.. ما حلم حاكم دبي الذي تحول لحقيقة؟

السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة

السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة

شاهد: مصرع 17 شخصا جراء انقلاب حافلة ركاب شرق المغرب

شاهد: مصرع 17 شخصا جراء انقلاب حافلة ركاب شرق المغرب

انفجار مجهول في مخزن عتاد تابع للحشد العشائري بالعراق

انفجار مجهول في مخزن عتاد تابع للحشد العشائري بالعراق

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة فوق صعدة

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة فوق صعدة

إسرائيل تكشف عن مشاركتها بمعرض تكنولوجي بالإمارات

إسرائيل تكشف عن مشاركتها بمعرض تكنولوجي بالإمارات

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

وزيرالعدل يجتمع مع ممثلي مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الأمريكية

وزيرالعدل يجتمع مع ممثلي مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الأمريكية

محاضرون في &#34;القدس المفتوحة&#34; يطورون نظاماً للتحكم عن بعد بالدفيئات الزراعية

محاضرون في "القدس المفتوحة" يطورون نظاماً للتحكم عن بعد بالدفيئات الزراعية

جراح أمريكي متخصص في جراحة التنظير المفصلي يصل جنين

جراح أمريكي متخصص في جراحة التنظير المفصلي يصل جنين

&#34;اللجنة الحركية للوزارات&#34; تنظم لقاءً حوارياً مع وكيل وزارة الحكم المحلي

"اللجنة الحركية للوزارات" تنظم لقاءً حوارياً مع وكيل وزارة الحكم المحلي

قوات الاحتلال تعتقل سيدة مقدسية أثناء تواجدها عند باب المجلس بالأقصى

قوات الاحتلال تعتقل سيدة مقدسية أثناء تواجدها عند باب المجلس بالأقصى

الاقتصاد: مشروع تحديث الصناعة سيحسن القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية

الاقتصاد: مشروع تحديث الصناعة سيحسن القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية

المستشار براك: الفساد جريمة عابرة للحدود ومكافحتها بحاجة لجهود دولية مكثفة

المستشار براك: الفساد جريمة عابرة للحدود ومكافحتها بحاجة لجهود دولية مكثفة

مجدلاني: نعمل نحو تعزيز الصمود الاجتماعي وتطوير برامج عمل الوزارة

مجدلاني: نعمل نحو تعزيز الصمود الاجتماعي وتطوير برامج عمل الوزارة

منوعات

نجمة thevoicekids باتت حسناء تضج أنوثة.. شاهد كم تغيرت

نجمة thevoicekids باتت حسناء تضج أنوثة.. شاهد كم تغيرت

صديقة مقربة من ميجان ميركل تفضح تصرفاتها بعد زواجها من الأمير هاري

صديقة مقربة من ميجان ميركل تفضح تصرفاتها بعد زواجها من الأمير هاري

اكتشاف غموض وفاة نجمة تليفزيون الأطفال

اكتشاف غموض وفاة نجمة تليفزيون الأطفال

بعد تصاعد الهجوم المتبادل.. صورة أحلام وأصالة معاً تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بعد تصاعد الهجوم المتبادل.. صورة أحلام وأصالة معاً تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: لجين عمران تتعرض للسخرية بسبب مبخرة

شاهد: لجين عمران تتعرض للسخرية بسبب مبخرة

بعد حرصها على إخفائه عن الإعلام.. أول ظهور لزوج ميساء مغربي الوسيم

بعد حرصها على إخفائه عن الإعلام.. أول ظهور لزوج ميساء مغربي الوسيم

إعفاء داوود الشريان من منصبه

إعفاء داوود الشريان من منصبه

تسجيل صوتي يكشف السبب الحقيقي لاعتزال ريهام سعيد الإعلام

تسجيل صوتي يكشف السبب الحقيقي لاعتزال ريهام سعيد الإعلام

جينيفير لوبيز تتعرض للانتقادات في دور &#34;راقصة تعري&#34;

جينيفير لوبيز تتعرض للانتقادات في دور "راقصة تعري"

نقل عاصي الحلاني إلى المستشفى بعد سقوطه عن ظهر الحصان

نقل عاصي الحلاني إلى المستشفى بعد سقوطه عن ظهر الحصان

عربي

طائرتان مسيّرتان إسرائيليتان تحلقان فوق أجواء لبنان

طائرتان مسيّرتان إسرائيليتان تحلقان فوق أجواء لبنان

الرئيس اللبناني: أي تصعيد من قبل إسرائيل سيؤدي لإسقاط الاستقرار بالمنطقة الحدودية

الرئيس اللبناني: أي تصعيد من قبل إسرائيل سيؤدي لإسقاط الاستقرار بالمنطقة الحدودية

نصر الله: إذا اعتُدي على لبنان بأي شكل لا خطوط حمراء أبداً

نصر الله: إذا اعتُدي على لبنان بأي شكل لا خطوط حمراء أبداً

السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة

السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة