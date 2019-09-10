طائرتان مسيّرتان إسرائيليتان تحلقان فوق أجواء لبنان

طائرة مسيرة إسرائيلية فوق لبنان

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رام الله - دنيا الوطن

حلقت طائرتان مسيّرتان تابعتان للجيش الإسرائيلي، فوق أجواء نقطة "البانوراما" في العديسة، قضاء "مرجعيون" في محافظة "النبطية" وذلك على علو منخفض.



وأفادت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية، أنه عند استنفار الجيش اللبناني عند هذه النقطة، عادت أدراجها إلى داخل أراضي فلسطين المحتلة واختفتا في الأجواء، كما نقل موقع (لبنان 24).



وكان (حزب الله) أعلن أمس الاثنين، أنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية عند الحدود الجنوبية للبنان.