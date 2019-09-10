الطيراوي: تكثيف الاعتقالات بصفوف أبناء "فتح" إشارة لمدى تأثيرها على سياسات الاحتلال

اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

قال اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريح صحفي صباح اليوم، ان الحملة المسعورة للاحتلال وأعوانه التي تستهدف أبناء حركة فتح بالاعتقال و التشويه والتي طالت العشرات من القيادات والكوادر وعلى رأسهم أمين سر حركة فتح في يطا المناضل / نبيل ابو قبيطة و عماد خرواط، تشير الى مدى تأثير فعل أبناء الحركة على سياسيات الاحتلال وأعوانه و التي تحاول استباحة الإنسان و المكان في سياق صفقة العصر الصهيوأمريكية و الهادفة لتقويض حقوق الشعب الفلسطيني والقضاء على القضية الفلسطينية الأمر الذي تقف حركة فتح وأبناءها وكل أبناء الشعب الفلسطيني في وجه محاولات تحقيقه.



وأضاف الطيراوي: ان حكومة الاحتلال وجيشها وأجهزة أمنها وعملائها، تعتبر حركة فتح وأبناءها العقبة الكأداء في وجه مخططاتها وذلك لإدراكها بأن أبناء فتح هم الذين يحمون المشروع الوطني الفلسطيني بكل مكوناته، بأجندة وطنية فلسطينية خالصة، تهدف الى الخلاص التام من الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وأكد الطيراوي أن أبناء حركة فتح وأبناء الشعب الفلسطيني وكل قواه السياسية يقاومون الاحتلال وأتباعه أينما كانوا و سياسات الاستيلاء على الأراضي وتزوير الأوراق الرسمية لإتمامها.



وطالب مجددا بالكشف عن مخرجات لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة السابقة بخصوص ملف تسريب الأراضي الخطير ، الذي اتهم فيه خالد العطاري بتسريب العقار في القدس الشريف ويريد الشعب ان يعرف من المسؤول و المتهم.



ونوه الى انه لن يسكت على هذا الملف وسيظل يذكر به حتى تظهر الحقيقة، مطالباً أبناء حركة فتح بضرورة توحيد و تكثيف الجهود ضد الحملات و السياسات المشبوهة التي تهدف للنيل من حقوقنا وتمرير صفقة القرن.